السفير الايراني في لبنان: إيران لن تقبل بأن تصبح المنطقة فريسة لأمريكا والكيان الإسرائيلي

واوضح أماني انه فجر اليوم الاربعاء استُهدف أحد أقطاب محور المقاومة في مقر إقامته بطهران، ونتابع التفاصيل المرتبطة بهذه الحادثة الإرهابية، معتبرا ان كل التطورات السياسية الأخرى ومن ضمنها عدوان الضاحية تحظى بمتابعتنا واهتمامنا.

واكد السفير الإيراني في لبنان على ان إيران لم تكن تسعى لتوسيع نطاق الحرب لكنها لن تقبل بأن تصبح المنطقة فريسة لأمريكا والكيان الاسرائيلي.

ورأى اماني ان المسألة الأكثر خطرا وتأثيرا على وجود الكيان الصهيوني هي نتنياهو.

وشدد على ان النتائج التي سيجنيها الكيان الصهيوني من اغتيال هنية هي عينها التي جناها عقب اغتيال أحمد ياسين وفتحي الشقاقي وعبد العزيز الرنتيسي.

انتهى**ر.م