حركة المجاهدين الفلسطينية: العدو الامريكي يتحمل المسؤولية الكاملة في اغتيال هنية

ونعت حركة المجاهدين الفلسطينية الشهيد هنية، مشيرة إلى: “أننا نودع اليوم القائد أبو العبد هنية بعد رحلة جهادية طويلة قضاها مقاوما للاحتلال الصهيوني البغيض ومدافعا عن حقوق شعبه العادلة ليلتحق بركب شهداء معركة طوفان الأقصى على طريق القدس والتحرير وليلتحق بالقادة الشهداء الياسين والشقاقي وأبوشريعة وأبوعمار وأبو علي مصطفى وكل شهداء شعبنا الذين أضاؤا بدمائهم الطاهرة طريق النصر والتحرير والخلاص”.

وأكدت الحركة أن: “عمليات الاغتيال الصهيونية الجبانة لن تزيدنا إلا عزيمة وإصرارا على مواصلة طريق المقاومة والاحتلال الصهيونيدرب ذات الشوكة حتى كنس الاحتلال من كل شبرٍ من أرضنا، ولن تزيدنا إلا تمسكا بحقنا في فلسطين كل فلسطين مهما عظمت التحديات”، لافتة إلى أنها تحمل: “المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء للعدو الأميركي الذي يوفر الضوء الأخضر والغطاء الدولي للمجرم نتنياهو للمضي في جرائمه بحق شعبنا وانتهاك مقدرات الأمة وسيادتها”.

وتابعت الحركة: “يجب أن يدرك العدو المجرم أنه في معركة مفتوحة مع كل الأمة”، وعلى “العدو الصهيوني المهزوم وحكومته الفاشية المتطرفة أن يدفعوا الثمن باهظا جراء هذه الحماقة والجريمة الجديدة والتي تحمل معنى كبيرا”.

ودعت الحركة: “كل مقاومي شعبنا ومقاتليه لصب نار غضبهم باتجاه العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه، ولتكن انتفاضة شاملة نحو الخلاص والتحرير”.

انتهی**1426