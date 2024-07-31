الیوم الأربعاء .. وقفة تضامنیة بطهران تنديدا باغتيال الشهید اسماعيل هنية

وقدم مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي، التهاني والتعازي باستشهاد المجاهد الدؤوب، القائد البارز للمقاومة الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية".

ودعا أهالي طهران لحضور الاجتماع الذي سيعقد الیوم الأربعاء عند الساعة 17.00 في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران تجديدا للعهد مع الشهید اسماعیل هنیة وتعبیرا عن التعاطف مع عائلة هذا الشهيد وأصدقائه ورفاقه الكرام.

وأضاف أن استشهاد المجاهد الدؤوب، القائد البارز للمقاومة الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد الدكتور إسماعيل هنية الذي قضى حياته في سبيل عزة الإسلام والنضال مع المجرمين الصهاينة والاستکبار العالمي، صعب ومؤسف للشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة وجميع المسلمين وطالبي الحرية في العالم ولكن مما لا شك فيه أن هذه الجريمة النكراء ستعزز وحدة جبهة المقاومة في طريق تحقيق المثل المقدسة للعالم الإسلامي والقضاء على الاستكبار العالمي والصهيونية الدولية والعصابات الإجرامية الإرهابية.

يذكر انه اعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أفراد فريق حمايته جراء استهداف مقر اقامته في طهران.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

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