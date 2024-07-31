وزير الخارجية الايراني السابق: لتعلم أميركا وأوروبا أن بقاء نتنياهو يعتمد على القتل والفوضى

وکتب ظريف في رسالة على حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: بينما يصمت العالم أمام الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني والأعمال الإرهابية والعدوانية المتكررة لهذا الکیان، يقود نتنياهو المنطقة والعالم نحو هاوية الكارثة وذلك في يوم اداء الیمین الدستوریة للرئیس الإیراني مسعود بزشکیان الذي يدعو شعوب إيران والمنطقة والعالم إلى السلام والطمأنينة والتعاطف.

وأضاف: لتعلم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن بقاء نتنياهو يعتمد على القتل والدمار والفوضى.

وقال:لقد كان الشهيد إسماعيل هنية بطلاً دؤوبا في طريق تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد بالقول: إن الاغتيال الجبان لضيفنا سيضاعف عزم إيران على الدفاع عن نفسها ودعم ارادة الشعب الفلسطيني للنضال من أجل حريته.

وقال: على العالم ألا يسمح بتحقيق أغراض نتنياهو التدميرية.

يذكر ان العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية اعلنت اليوم الاربعاء عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أفراد فريق حمايته جراء استهداف مقر اقامته في طهران.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

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