بزشكيان: عملية اغتيال الشهيد هنية لن تؤثر على ارادة الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم

خلال لقائه رئيس البرلمان في مالي "ملك جائو" صباح اليوم الاربعاء، ادان بشدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الشهيد اسماعيل هنية،الذي جاء الى طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية، معتبرا ان استمرار هذه الأعمال الإجرامية لن تؤثر على تصميم الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم.

واعتبر بزشكيان ان مثل هذه التصرفات تتنافى مع كافة المواثيق والقوانين الدولية، وهي دليل على عجز الأعداء ويأسهم،مؤكدا انه مما لا شك فيه أن مقاومة الشعب الفلسطيني البطل والمظلوم ما زالت مستمرة ولن تؤدي هذه الأعمال الإجرامية الى زعزعة عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادته في المطالبة بحقوقه.

كما اكد على ضرورة وحدة وتماسك الدول الإسلامية في إدانة مثل هذه الأعمال الجبانة والإجرامية.

و في جزء آخر من كلمته في هذا اللقاء وضمن تقديره لرسالة التهنئة التي أرسلها مسؤولون رفيعو المستوى في مالي، أكد بزشكيان على استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لتعزيز وتوسيع العلاقات والتعاون بين البلدين في فترة حكومته.

واضاف انه سيتم عقد لجنة مشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن لبحث سبل تحسين مستوى العلاقات قدر الإمكان، خاصة في القطاعين التجاري والاقتصادي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.

وبدوره اعتبر رئيس البرلمان في مالي أن تطوير العلاقات البرلمانية الإيرانية- المالية يسهل عملية توسيع العلاقات الثنائية ودعا الى تفاعل أكبر بين برلماني البلدين في هذا المجال.

كما ادان ملك جائو اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية واصفا اياه بالعمل الهمجي والإجرامي.

وفي معرض تهنئته بانتخاب مسعود بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية الإيرانية، أكد رئيس البرلمان في مالي اهتمام بلاده بتوسيع التفاعلات والعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة القطاعات من خلال الاستفادة من قدرات البلدين.

يذكر ان العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية اعلنت صباح اليوم الاربعاء عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أفراد فريق حمايته جراء استهداف مقر اقامته في طهران.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

انتهى**ر.م