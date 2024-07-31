نائب الرئيس الايراني: نتابع بقوة جريمة اغتيال الشهيد "إسماعيل هنية"

وأعرب عن تعازيه للأمة الإسلامية وخاصة للشعب الفلسطيني باستشهاد "إسماعيل هنية" واعتبره خسارة كبيرة وقال: كان لنا شرف استضافته في مراسم اداء الیمین الدستوریة لرئیس الجمهوریة.

وقال: إننا ندين هذا العمل الإجرامي وسنتابع هذا الموضوع بكل جدية وقوة حتى لا يشعروا أنهم قادرون على ضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بداية حكومة الوفاق الوطني.

وأكد أن القوة الکبیرة للنظام لن تتأثر بهذه التصرفات المؤذية والشریرة وأضاف: لا شك أن جبهة المقاومة ستواصل مسيرتها ولن يتوانى شعبنا ونظامنا عن مساعدة المقاومة الإسلامية ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأشار إلى الحضور الكبير لمسؤولين أجانب من مختلف الدول في مراسم اداء الیمین الدستوریة لرئیس الجمهوریة.

وقال: أتمنى أن نوسع ونطور العلاقات مع الدول الصديقة وفق أولويات الحكومة الـ14.

وشكر على التصريحات المشجعة لقائد الثورة الإسلامیة خلال استقباله بعض ضيوف مراسم اداء الیمین الدستوریة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

وشدد على ضرورة متابعة اتفاقيات اللجان المشتركة مع الدول الأخرى.

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