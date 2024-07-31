الرئيس بزشكيان : لتقف الدول الاسلامية سدا منيعا امام جرائم الصهاينة

وافادت ارنا، ان تصريحات بزشكيان، جاءت لدى استقباله اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب الجزائري "ابراهيم بوغالي" الذي يزور طهران مشاركا في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

وتطرق رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، الى حادث الاغتيال الجبان الذي طال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية، واصفا الواقعة بانها مؤلمة للغاية، وقال : ان استمرار جرائم الكيان الصهيوني من خلال تنفيذ الاغتيالات على مستوى العالم، وايضا المجازر بحق النساء والاطفال الفلسطينيين واستهداف المشافي ومنازل الامنين، هو بسبب الدعم الذي توفره امريكا وبعض الدول الغربية لهذا الكيان الارهابي.

وعلى صعيد اخر، عبر بزشكيان عن تقديره لرسائل المودة التي تلقاها من رئيس جمهورية الجزائر؛ منوها باستراتيجية ايران القائمة على توسيع وتوطيد العلاقات مع الدول الاسلامية بما فيها الجزائر.

واكمل الرئيس الايراني : ان الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وبما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، يصب في مبدا الربح للجميع، والذي يضمن الازدهار المتبادل والمصالح لكلا البلدين.

الى ذلك، اكد رئيس البرلمان الجزائري على موقف بلاده الثابت في متابعة حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم وتحرير ارضه؛ معزيا الرئيس بزشكيان وسائر المسؤولين في جمهورية ايران الاسلامية لمناسبة استشهاد اسماعيل هنية.

واضاف بوغالي في لقائه الرئيس الايراني بطهران اليوم، ان الكيان الصهيوني يزعم بانه قادر عبر هكذا ممارسات ان يهزم المقاومة، لكنه يجهل بالتداعيات المترتبة على هذه الجرائم والتي تعزز ارادة المقاومين اكثر من اي وقت مضى.

كما جدد رئيس البرلمان الجزائري بنجاح الانتخابات الرئاسية الايرانية؛ متمنيا للرئيس بزشكيان بالموفقيه في اداء مهامه، لافتا الى ان بذل الجهود الهادفة لتوسيع العلاقات الايرانية الجزائرية وفقا لاسس الاحترام المتبادل والمصالح الثنائية، يأتي ضمن ركائز السياسة الخارجية في بلاده.

واشار بوغالي الى زيارة الرئيس الشهيد اية الله رئيسي للجزائر؛ واصفا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المذكرات والاتفاقات المبرمة بين البلدين، انه احد منجزات تلك الزيارة؛ داعيا الى التسريع في وتيرة تنفيذ الاتفاقات من قبل الجانبين.

انتهى ** ح ع