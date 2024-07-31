الرئيس الايراني : قريبا سيشهد الصهاينة نتائج عملهم الجبان والارهابي

واصدر الرئيس بزشكيان، اليوم الاربعاء، بيانا على خلفية اغتيال الشهيد هنية الذي كان ضيفا على ايران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الجديد؛ مؤكدا فيه بان "الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر جهدا في حراسة وحدة اراضيها وسيادتها الوطنية وعزتها وكرامتها".

وتقدم الرئيس الايراني بالتهاني والتعازي لمناسبة استشهاد هنية واحد مرافقيه، من المجاهدين في محور المقاومة والشعب الفلسطيني المظلوم والامة الاسلامية جمعاء.

واعتبر بزشكيان، جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بانها على غرار الجرائم الاخرى التي يرتكبها الكيان الصهيوني، شكّلت انتهاكا للقانون والمعايير الدولية، مما يستدعي اجراء موحدا من قبل المجتمع الدولي ولاسيما الدول الاسلامية لمجابهة الكيان الغاصب والمحتل اكثر من اي وقت مضى.

ومضى الى القول : ان هذه الجريمة وقعت في طهران عندما كان اخونا العزيز الشهيد اسماعيل هنية، يحل ضيفا علينا وحكومة جمهورية ايران الاسلامية، للمشاركة في اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الاسلامية.

وشدد الرئيس بزشكيان : الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر جهدا في حراسة وحدة اراضيها وسيادتها الوطنية وعزتها وكرامتها، وان الكيان الصهيوني الصهيوني سيواجه قريبا نتائج عمله الجبان والارهابي.

انتهى ** ح ع