الرئيس بزشكيان : تحيّز ادعياء حقوق الانسان لجرائم الكيان الصهوني مدعاة للاسف

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الاربعاء بطهران، بين الرئيس بزشكيان مع نائب رئيس الجمهورية البرازيلي "جورالدو الكمين"، الذي يزور البلاد مشاركا في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

واعتبر رئيس الجمهورية، العلاقات العريقة التي تمتد لـ 120 عاما بين ايران والبرازيل، انها دعامة لتطوير وتوسيع نطاق التعاون الثنائي وبما يشمل كافة المجالات التي تهم البلدين.

وعلى صعيد اخر، تطرق الرئيس بزشكيان الى جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "الشهيد اسماعيل هنية"، مؤكدا بانها تكشف عن الطبيعة الوحشية للكيان الصهيوني وعدم التزامه بالقانون والاتفاقيات الدولية.

ومضى الرئيس الايراني الى القول : ان الكيان الصهيوني المجرم، يبطش بالنساء والاطفال في قطاع غزة كما يدمر المدارس والمشافي؛ لكن المؤسف هو ان ادعياء حقوق الانسان يدعمون هذا الكيان.

الى ذلك، هنا نائب رئيس الجمهورية البرازيلي، من جديد، بانتخاب بزشكيان رئيسا للجمهورية الاسلامية في ايران؛ متطلعا الى توسع العلاقات العريقة بين البلدين، في عهد الرئيس الايراني الجديد ايضا.

واكد الكمين على استعداد البرازيل في توسيع مجالات التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبما يشمل التجارة والزراعة والصحة والصيدلة والطاقة والبتروكيمياء والتعدين.

هذا وسلم الضيف البرازيلي رفيع المستوى، دعوة رئيس جمهورية بلاده "لولا داستلفوا" الى نظيره الايراني "مسعود بزشكيان" للمشاركة في قمة الـ "بريكس"، والتي ستنعقد خلال العام المقبل باستضافة البرازيل.

كما ادان نائب رئيس الجمهورية البرازيلي، خلال اللقاء مع الرئيس بزشكيان اليوم، حادث الاغتيال الاجرامي الذي ادى الى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وايضا المجازر المتواصلة بحق النساء والاطفال في قطاع غزة؛ مؤكدا على مواقف بلاده "حكومة وشعبا"، المتضامنة مع شعب فلسطين المظلوم.

انتهى ** ح ع