اللواء باقري يعزي باسشهاد هنية

وافادت ارنا، ان اللواء باقري اصدر، اليوم الاربعاء، بيانا بهذه المناسبة، جاء فيه :

انني اتقدم بالعزاء والتهنئة من الامة الاسلامية والمنادين بالحرية في العالم وجبهة المقاومة الاسلامية العظيمة والشعب الفلسطيني الكبير والصابر، بمناسبة استشهاد المجاهد المثابر والقيادي الشجاع لدى جبهة المقاومة الاسلامية في فلسطين، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "الشهيد العظيم الدكتور اسماعيل هنية" ومرافقه، اثر الاغتيال الذي نفذه الكيان الصهيوني المجرم والرجعي؛ واخص بالذكر الاسرتين الكريمتين لهذين الشهيدين الشامخين.

واعتبر رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية، بان هذه الجريمة الارهابية والمناوئة للانسانية التي تتعارض مع القوانين الدولية، تدل على الافلاس والهزائم المتتالية التي يتكبدها الاحتلال امام الصمود البطولي الذي تجسده جبهة المقاومة الاسلامية بمساندة الشعب الفلسطيني الصابر والمقتدر.

واضاف : ان هذه الجريمة ستؤدي الى مزيد من التماسك بين مكونات جبهة المقاومة والعالم الاسلامي، وستكون الهزائم أكثر إيلاما بكثير مما كانت عليه في الماضي بالنسبة لهذا الكيان البغيض وداعميه، وخاصة أمريكا الإرهابية.

واكد اللواء باقري : بفضل الباري تعالى وتضحيات المجاهدين البواسل، ستواصل جبهة المقاومة الاسلامية المضي في درب الجهاد ضد الكيان الصهيوني، وبمزيد من العزيمة والاصرار؛ مما يبشر بتحقيق التطلعات الفلسطينية لتحرير القدس الشريف واستئصال الورم السرطاني "اسرائيل" من جسد الامة.

وفي الختام دعا اللواء باقري، الله تعالى ان يحشر الشهيد هنية ومرافقه في عليين مع الشهداء والصالحين، وان يمنّ على ذويهما بالصبر والثبات في نهج الشهداء الابرار.

انتهى ** ح ع