متحدث الخارجية : العصابة الإجرامية الحاكمة في "تل أبيب" تواصل قتل الصحفيين بغزة

وفي تديونة له على منصة (اكس) للتواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، علق المتحدث باسم الخارجية الايراني على جريمة اغتيال الكيان الصهيوني التي طالت مراسل قناة الجزيرة "اسماعيل الغول" ومصور القناة "رامي الريفي"؛ مؤكدا بان : عصابة الاجرام الحاكمة في تل ابيب لا تزال مستمرة في قتل الصحفيين الذين يروون مظلومية غزة وسكانها المشردين.

واضاف كنعاني : ان الصحفي بقناة الجزيرة اسماعيل الغول، ومصور القناة رامي الريفي، هما أحدث مسافري قافلة الشهداء الإعلاميين في قطاع غزة، اللذين استشهدا اليوم بغارة جوية شنها النظام الصهيوني.

وبالمناسبة، عزى المتحدث باسم الخارجية، اسرتي هذين الشهيدين وايضا الاسرة الاعلامة لقناة الجزيرة.

انتهى ** ح ع