كنعاني: جبهة المقاومة المتحدة تصبح اقوى باستشهاد جنودها وقادتها

وكتب كنعاني على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": الشهادة وسام رجال الله وحسن العاقبة لهم. إن العمل الآثم والجبان الذي قام به الكيان الصهيوني باغتيال الشهيد "فؤاد شكر"، القائد الكبير لحزب الله في بيروت، هو عمل إجرامي جديد في السجل الاسود للجرائم المنظمة لكيان الفصل العنصري الإسرائيلي وهو انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وسيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وهو ما يجب ادانته بأشد العبارات الممكنة من قبل المجتمع الدولي.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الايرانية: نبارك ونعزي سيد المقاومة ، وحزب الله البطل المنتصر، وشعب لبنان، وعائلة الشهيد.

واضاف: إن الكيان الصهيوني المعتدي، بمواصلته مثل هذه الجرائم، لا يؤدي إلا إلى زيادة الكراهية والغضب العالميين ضده، ويحفر قبره بنفسه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجبهة المتحدة للمقاومة المناهضة للصهيونية تصبح أقوى باستشهاد جنودها وقادتها، وسيكون عزمها أكثر إصرارا في المعركة ضد الورم السرطاني اسرائيل.

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