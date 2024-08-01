وقفات تضامنية حاشدة في مختلف انحاء ايران تنديدا باغتيال الشهيد هنية

ورفع المشاركون في هذه الوقفات التضامنية التي جرت بمشاركة جماهيرية حاشدة، اعلام الجمهورية الاسلامية وفصائل المقاومة للتعبير عن التضامن معها والتنديد بالعمل الاجرامي الشنيع الذي ارتكبه كيان الاحتلال الصهيوني المتمثل باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية فجر الاربعاء في مقر اقامته بطهران التي كان في زيارة رسمية لها للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب.

واطلق المشاركون هتافات التاييد للمقاومة والتنديد بالكيان الصهيوني وداعميه بشعار "الموت لاسرائيل" و"الموت لاميركا"، وطالبوا بالثأر لدم الشهيد هنية.

وجرت الوقفة التضامنية في طهران في ساحة "فلسطين" بمشاركة جماهيرية واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

انتهى ** 2342