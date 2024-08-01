الملك سلمان بعث رسالة للرئيس بزشكيان

وأضافت الوكالة أن الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الملك سلمان، سلم الرسالة لبزشكيان خلال استقبال الرئيس الإيراني له في طهران، اول أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الأمير منصور نقل تحيات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس الإيراني، و"تمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار".

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان في رسالته: "يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".

وأعرب العاهل السعودي عن تطلعاته "إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

وعبر عن تمنياته لرئيس إيران الجديد بـ"موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

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