سفير إيران لدى روسيا: اغتيال هنية مؤشر على مساعي الغرب لتصعيد التوتر في المنطقة

وأضاف جلالي في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية (تاس) يوم الاربعاء: ان الدول الغربية تدعي أنها تريد الحوار وإنهاء الحرب في غزة، لكن هذا العمل الإرهابي يثبت أنه ليس لديهم الإرادة لوقف هجمات الكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين الأعزل، بل إنهم في الواقع يسعون إلى مواصلة الحرب في غزة وتصعيد التوتر في المنطقة.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري صباح الأربعاء استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر اقامته في طهران من قبل الكيان الصهيوني.

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