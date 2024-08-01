البرازيل تدين بشدة اغتيال هنية والانتهاك الصارخ لسيادة ايران

ووفق بيان للخارجية البرازيلية فقد دانت البرازيل بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء في طهران، ودعت إلى الحيلولة دون دخول الشرق الأوسط "في نزاع ذي أبعاد كبيرة وعواقب لا يمكن التكهن بها".

وشددت البرازيل التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام أنها "ترفض الانتهاك الصارخ لسيادة إيران وسلامة أراضيها والذي يعد انتهاكا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ودعت وزارة الخارجية البرازيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، قائلة إن مثل هذه الأعمال العنيفة "تقلل من إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في غزة".

وأضافت الوزارة أنها تتابع التوترات بين "إسرائيل" ولبنان "بقلق بالغ" ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل كل جهد ممكن لتعزيز الحوار وكبح تصعيد الأعمال العدائية".

كما أدانت الحكومة البرازيلية الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للبنان في بيان آخر صدر يوم الأربعاء.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري صباح الأربعاء استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد حراسه الشخصيين، بعد استهداف مقر اقامته في طهران من قبل الكيان الصهيوني.

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