اتفاق ايران والعراق على تقديم خدمات الاتصالات لزوار الاربعين الحسيني

وقع الاتفاق امس الاربعاء امير محمد زادة لاجوردي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مؤسسة تنظيم المقررات والاتصالات الاذاعية وعلي المؤيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات العراقية.

وقال لاجوردي على هامش توقع الاتفاق لمراسل ارنا في بغداد ان مذكرة التفاهم هذه نظمت في ثلاثة اقسام هي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وبهدف تقديم الخدمات الافضل لزوار الاربعين في مجال الاتصالات وخفض النفقات وزيادة الجودة.

واكد لاجوردي ان رابط الاتصالات بين ايران والعراق الذي استحدث سيتم تشغيله في مطلع الاسبوع المقبل ويستمر حتى نهاية شهر صفر مشيرا الى اننا نجري متابعات ومشاورات مع المسؤولين العراقيين لاقامة هذا الرابط للاتصالات بشكل دائم في التطبيقات.

واضاف ان مذكرة التفاهم تتضمن ايضا متابعة ايجاد ترددين FM للانشطة الاذاعية لهيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية لكي يتمكن زوار الاربعين طوال الطريق من الاستماع الى البرامج الاذاعية الخاصة بالاربعين.

واوضح ان الحالة الثالثة للاتفاق مع الجانب العراقي تتمثل في البريد وايجاد منظومة الاشياء المفقودة وكذلك اصدار طابع بريدي مشترك بين ايران والعراق.