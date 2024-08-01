٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85555217
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journalistکاظم شماعییان

قائد الثورة اقام الصلاة على جثمان الشهيد اسماعيل هنية

٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85555217
قائد الثورة اقام الصلاة على جثمان الشهيد اسماعيل هنية

طهران/ 1 اب/اغسطس/ارنا – اقام قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي اليوم الخميس الصلاة على جثمان الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء في بيان ان اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس واحد حراسه، قد استشهدا في مقر اقامتهما في طهران على اثر اصابة هذا المقر. موضحة ان اسباب وابعاد الحادث هي قيد الدراسة على ان يتم تاليا الاعلان عن نتائجها.

وكان قائد الثورة قد قال في بيان عقب استشهاد اسماعيل هنية ان الكيان الصهيوني المجرم والارهابي وبهذا العمل، قد مهد لانزال عقاب صارم به، ونرى ان من واجبنا  الثار لدمه الذي استشهد في اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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