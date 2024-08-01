٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص
رمز الخبر: 85555225
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journalistکاظم شماعییان

اهالي طهران، شيعوا جثمان الشهيد اسماعيل هنية

٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص
رمز الخبر: 85555225
اهالي طهران، شيعوا جثمان الشهيد اسماعيل هنية

طهران/ 1 اب/اغسطس/ارنا – شيع اهالي طهران، اليوم الخميس جثمان الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، وذلك بعد اقامة قائد الثورة الاسلامية، الصلاة على جثمانه.

وقد شُيع جثمانا الشهيد هنية واحد حراسه، من جامعة طهران حتى ساحة ازادي بمشاركة حاشدة من اهالي طهران.

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء في بيان ان اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس واحد حراسه، قد استشهدا في مقر اقامتهما في طهران على اثر اصابة هذا المقر. موضحة ان اسباب وابعاد الحادث هي قيد الدراسة على ان يتم تاليا الاعلان عن نتائجها.

وكان قائد الثورة قد قال في بيان عقب استشهاد اسماعيل هنية ان الكيان الصهيوني المجرم والارهابي وبهذا العمل، قد مهد لانزال عقاب صارم به، ونرى ان من واجبنا  الثار لدمه الذي استشهد في اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلنت حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الحداد العام لثلاثة ايام في البلاد عقب استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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