٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٤٧ ص
رمز الخبر: 85555261
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journalistکاظم شماعییان

قيادي في حماس: إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم

٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٤٧ ص
رمز الخبر: 85555261
قيادي في حماس: إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم

طهران/ 1 اب/اغسطس/ارنا – اكد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) خليل الحية اليوم الخميس انه ان كان الكيان الصهيوني يظن انه قادر من خلال اغتيال الشهيد هنية حرف مسارنا وطريقنا او اضعاف ارادتنا او تقويض همتنا فهو واهم، وعلى جميع العالم ان يسعى جاهدا لاستئصال هذا الورم السرطاني.

واضاف الحية في كلمة القاها في مراسم تشييع جثمان الشهيد هنية في جامعة طهران اننا نودع اليوم زعيم حركتنا وزعيم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، لقد كان الشهيد في قلب الميدان وقاد معركة طوفان الاقصى ضد الغزاة الصهاينة.

واضاف القيادي في حماس اننا نودع اليوم قائدنا اسماعيل هنية، مضيفا انه إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم.

واكد الحية ان الكيان الصهيوني ومع ارتكابه هذه الجريمة الجديدة، برهن للعالم اجمع انه مظهر الشر وعدم الاستقرار في المنطقة وعلى العالم ان يعمل جاهدا لاستئصال هذا الورم السرطاني.

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journalistکاظم شماعییان

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