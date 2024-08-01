قيادي في حماس: إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم

واضاف الحية في كلمة القاها في مراسم تشييع جثمان الشهيد هنية في جامعة طهران اننا نودع اليوم زعيم حركتنا وزعيم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، لقد كان الشهيد في قلب الميدان وقاد معركة طوفان الاقصى ضد الغزاة الصهاينة.

واضاف القيادي في حماس اننا نودع اليوم قائدنا اسماعيل هنية، مضيفا انه إذا كان العدو الصهيوني يظن أن اغتيال قادتنا سيضعف إرادتنا فهو واهم.

واكد الحية ان الكيان الصهيوني ومع ارتكابه هذه الجريمة الجديدة، برهن للعالم اجمع انه مظهر الشر وعدم الاستقرار في المنطقة وعلى العالم ان يعمل جاهدا لاستئصال هذا الورم السرطاني.