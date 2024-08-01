مشاورات ايرانية مصرية حول العمل العدواني للكيان الصهيوني واستشهاد هنية

واعرب باقري عن شكره لوزير خارجية مصر لمشاركته في حفل تنصيب الرئيس الايراني وقال ان استشهاد المجاهد الكبير اسماعيل هنية، بينما كان يحل ضيفا رسميا على الجمهورية الاسلامية الايرانية، يعد انتهاكا لسيادة ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن الجدير ان تتصرف جميع بلدان المنطقة والدول الاسلامية لمواجهة هذا العدوان الارهابي.

واكد باقري ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتخلى عن حقها المشروع في الرد بالمثل على الصهاينة المجرمين.

وشدد على ضرورة انعقاد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية للتنديد بالاعمال الاجرامية للكيان المحتل للقدس.

اما وزير الخارجية المصري بدر احمد محمد عبد العاطی فقد قال ان بلاده نددت في بيانها الرسمي بالاجراء الاجرامي للكيان الصهيوني في اغتيال اسماعيل هنية.

ورحب بمبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اقامة اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الاسلامي لمواجهة الممارسات الارهابية للكيان الصهيوني.