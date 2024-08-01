اللواء سلامي: نيران الغضب والانتقام من جرائم الكيان الصهيوني تزداد اتقادا

واضاف اللواء سلامي في رسالة بمناسبة استشهاد مدافع مراقد اهل البيت ميلاد بيدري: اقدم التعازي بالشهادة الحافلة بالفخر لحرس جند الاسلام، والمدافع الكريم عن مراقد اهل البيت الشهيد ميلاد بيدري من المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا ولبنان، والذي استشهد في جريمة الهجوم الارهابي الاخير لطائرات الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واكد ان نيران غضب وثار المجاهدين المؤمنين لجبهة المقاومة الاسلامية العظيمة، من الجرائم الاخيرة للكيان الصهيوني الجزار والدنيء في المنطقة لا سيما غزة المقتدرة، تزداد اتقادا واضطراما. سائلا الباري عز وجل بعلو الدرجات.

وكان الشهيد ميلاد بيدري من المستشارين العسكريين الايرانيين في لبنان قد استشهد في هجوم الطائرات الحربية للكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.