باقري: ايران ستستخدم حقها المشروع للرد بالمثل ومعاقبة الكيان الصهيوني

وفي اطار اتصالاته الهاتفية مع وزراء خارجية الدول المختلفة بما دول المنطقة، اجرى باقري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي لمناقشة احدث المستجدات المتعلقة باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية على يد الكيان الصهيوني والاعتداء على وحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد باقري ان الكيان الصهيوني ومن خلال تجاوزه جميع الخطوط الحمر والقيام بعدوان ارهابي سافر في اغتيال واستشهاد اسماعيل هنية وانتهاك سلامة التراب والامن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية، قد عرض الاستقرار والامن الاقليمي لمخاطر جادة، لذلك فان ايران ستستخدم حقها الذاتي والشرعي للرد بالمثل ومعاقبة الكيان الصهيوني بشكل قاطع.

واضاف انه في هذا الاطار، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي للبت بهذه الجريمة الارهابية السافرة وانتهاك وحدة اراضيها وامنها القومي.

اما وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، فقد استنكر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس والاجراء ضد وحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الكيان الصهيوني، مؤكدا ان اسماعيل هنية كان يقف على راس محور المقاومة في مواجهة العدوان والاحتلال في المنطقة وبذل جهودا واسعة لتحقيق وقف الابادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة.

واكد ان الكيان الصهيوني يجب ان ينهي الاحتلال كما يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

وقال في الختام ان سلطنة عمان ترحب باقتراح اقامة اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي وتامل ان يعقد باسرع ما يمكن.