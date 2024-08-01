٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85555830
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اتصال هاتفي بين باقري ولافروف حول جريمة اغتيال هنية

٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٥٨ م
رمز الخبر: 85555830
اتصال هاتفي بين باقري ولافروف حول جريمة اغتيال هنية

طهران / 1 آب/اغس/ارنا- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الخميس، عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري.

ووفقاً لبيان الوزارة الروسية، ندد الجانبان باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية طهران وأشارا إلى «العواقب الخطرة للغاية لمثل هذه الأعمال».

وتم في هذا الاتصال الهاتفي التأكيد على عدم جواز الاغتيالات السياسية والعواقب الخطيرة جدا لمثل هذه الأعمال والتي تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة.

وكان الشهيد هنية في زيارة الى طهران شارك خلالها في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان، كما التقى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية.

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