اتصال هاتفي بين باقري ولافروف حول جريمة اغتيال هنية

ووفقاً لبيان الوزارة الروسية، ندد الجانبان باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية طهران وأشارا إلى «العواقب الخطرة للغاية لمثل هذه الأعمال».

وتم في هذا الاتصال الهاتفي التأكيد على عدم جواز الاغتيالات السياسية والعواقب الخطيرة جدا لمثل هذه الأعمال والتي تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة.

وكان الشهيد هنية في زيارة الى طهران شارك خلالها في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان، كما التقى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية.

انتهى ** 2342