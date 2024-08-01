باقري: إيران لن تتخلى عن حقها الطبيعي وستتخذ إجراءات مضادة في معاقبة الصهاينة

جاء ذلك في اتصال هاتفي للقائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وشدد باقري على أن العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني ، بالإضافة إلى انتهاكه سلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيادتها الوطنية ، فانه يعرض السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين للخطر، وان إيران لن تتخلى عن حقها الأصيل في الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات المضادة لمعاقبة الصهاينة المجرمين.

واشار الى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهجن سلوك الولايات المتحدة والدول الأوروبية في منع إدانة اغتيال إسماعيل هنية في طهران وأكد أن هذا العمل العدواني للكيان الصهيوني يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر ويجب على المجتمع الدولي أن يقف أمام هذا الكيان الإجرامي للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.

وأكد القائم بأعمال الخارجية الايرانية كذلك على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإدانة ومواجهة الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني.

من جانبه اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى انه ادان في بيانين الهجومين اللذين شنتهما "اسرائيل" في جنوب بيروت وطهران، لافتا إلى أنه وفقا للقانون الدولي، يحق لجمهورية إيران الإسلامية الدفاع المشروع والدفاع عن النفس تجاه انتهاك امنها القومي وسلامة اراضيها، معربا عن قلقه إزاء احتمال نشوب حرب واسعة النطاق في لبنان وآثارها وعواقبها.

وفي ختام الاتصال الهاتفي أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لمنع استمرار جرائمه في غزة وإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم في هذا القطاع من شر العصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.

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