تعيين ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية

وبحسب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية اليوم الخميس فقد تم تعيين محمد جواد ظريف نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية استناداً إلى المادة 124 من الدستور وبالنظر إلى مستويات الجدارة والخبرة الإدارية القيمة، الأكاديمية والتنفيذية التي يمتلكها.

واضاف: "ان المتوقع من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لكبار مديري الدولة في العقود الماضية والقدرات العلمية المتخصصة والتطبيقية الواسعة لنخب مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني، رصد التطورات المحلية والدولية الكبرى ودرجة النجاح في تحقيق أهداف وثيقة الرؤية الدستورية المرتقبة والسياسات العامة التي أقرها قائد الثورة الاسلامية" مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتعهدات الانتخابية وطاقات المراقبة الشعبية خلال اداء هذه المسؤولية.

يذكر ان ظريف كان وزيرا للخارجية في عهد الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (حكومة روحاني).

كما اصدر الرئيس بزشكيان مرسوما آخر عيّن بموجبه، محمد جعفر قائم بناه نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية ومسؤول ديوان رئاسة الجمهورية.

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