وصول جثمان الشهيد إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه ودفنه اليوم الجمعة

وكات قد أُقيمت مراسم تشييع حاشدة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد اغتياله في اعتداء صهيوني فجر الأربعاء أثناء تواجده في طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وقبل بدء مراسم التشييع التي جابت الشوارع، أمَّ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، الصّلاة على جثمان الشهيد إسماعيل هنية، ومرافقه الشهيد وسيم جمال أبو شعبان، في مصلّى جامعة طهران.

وألاربعاء أشار قائد الثورة الاسلامية إلى أنّ هنية "ارتحل إلى لقاء الله وأثكلَ جبهة المقاومة العظيمة. لقد اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا، وأفجع قلوبنا، لكنه أعدّ لنفسه أيضاً عقابًا قاسيًا".

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