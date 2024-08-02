إنتر ميلان يعلن تعرض طارمي لإصابة قد تبعده اسبوعين عن الملاعب

وكان المهاجم الإيراني قد غاب عن المشاركة في مران إنتر اول أمس الأربعاء كإجراء احترازي، بينما استمر غيابه الخميس بسبب نفس المشكلة العضلية.



وقال إنتر في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع طارمي لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي، وكشف وجود إجهاد في العضلة ذات الرأسين الفخذية".



وأوضح النادي أنه سيتم إعادة تقييم حالة طارمي الأسبوع المقبل.



من ناحية أخرى، أشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أن الإصابة العضلية التي يعاني منها طارمي من شأنها أن تبقيه خارج الملاعب لأسبوعين.



وقدم طارمي أداءً لافتا للأنظار في المباريات الودية التي شارك فيها مع انتر حتى الآن، حيث سجل 5 أهداف في 3 مباريات.

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