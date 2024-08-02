الحارس الجزائري قندوز ينضم الى صفوف برسبوليس الايراني

وكان نادي شباب بلوزداد الجزائري، قد اعلن الأربعاء 31 يوليو/ تموز، رحيل حارسه، ألكسيس قندوز، عن صفوفه.

وكان قندوز (28 عامًا) انضم إلى نادي شباب بلوزداد صيف عام 2022، قادما من نادي اتحاد الجزائر.

وقال شباب بلوزداد في بيان مقتضب على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحارس ألكسيس قندوز يودع زملاءه في الفريق، قبل مغادرته نحو تجربة احترافية جديدة مع النادي الإيراني برسبوليس"، وأضاف: "شكًرا لكل ما قدمته إلى شباب بلوزداد يا ألكسيس".

وكانت تقارير إعلامية إيرانية تحدثت عن الصفقة المفاجئة للحارس الدولي في منتخب الجزائر المحلي والمرشح للعب مع المنتخب الأول ابتداء من المعسكر المقبل، وأشارت إلى أن الحارس ألكسيس قندوز سينتقل إلى النادي الإيراني مقابل مبلغ 900 ألف يورو، في وقتٍ ذكرت فيه بعض المصادر أن المبلغ لن يتجاوز النصف مليون يورو.

ولم يتطرق نادي شباب بلوزداد إلى أي تفاصيل مالية بخصوص صفقة حارسه الأساسي.

ويحل قندوز بديلا عن الحارس الدولي علي رضا بيرانوند الذي انتقل من برسبوليس الى نادي تراكتور سازي تبريز قبل فترة.

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