استشهاد 7 فلسطينيين في الغارات الجوية الصهيونية على غزة

وافادت المعلومات عن ارتفاع عدد الشهداء الى 4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية مأهولة في عمارة أبو هاشم خلف عمارة الزهارنة على شارع الجلاء غرب مدينة غزة.

كما ادى القصف الصهيوني على منزل مأهول في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة الى استشهاد طفلة و اصابة 4 مواطنين اخرين.

واستشهد فلسطنيين اثنين خلال قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيانا لها امس أن حصيلة العدوان الصهيوني المستمر منذ نحو عشرة أشهر على غزة قد بلغ 39480 شهيدا على الأقل.

وعلى الرغم من مرور 10 اشهر على هذا العدوان ، الا ان الكيان الصهيوني لم يستطع تحقيق اهدافه في القضاء على حماس واسترجاع الاسرى وعوضا عن ذلك ولتغطية هذا الفشل يقوم الكيان الصهيوني منذ 7 تشرين الاول/اكتوبر بإرتكاب الجرائم الهمجية والابادة الجماعية والدمار وجرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية وقصف منظمات الإغاثة وفرض المجاعة والتجويع في هذه المنطقة.

وعليه يشهد هذا الكيان مواقف البغض والكراهية غير المسبوقة من قبل الرأي العام العالمي بسبب جرائمه المروعة والمرتكبة في غزة،وبات يغرق أكثر فأكثر في أزماته الداخلية والخارجية يوما بعد يوم.

انتهى**ر.م