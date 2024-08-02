النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يتوجه الى قطر

ومنذ بضع الوقت ،توجه الناب الاول للرئيس الايراني على رأس وفد الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية.

ويوم الاربعاء أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين اثر استهداف مكان اقامتهما في طهران.

وصباح امس الخميس أقيمت للشهيد اسماعيل هنية في طهران مراسم تشييع رسمية وشعبية حاشدة بعد ان اقام قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي صلاة الميت على جثمانه ، وعصر الخميس وصل جثمان الشهيد هنية الى العاصمة القطرية الدوحة تمهيدا لتشييعه ودفنه اليوم الجمعة.

انتهى**ر.م