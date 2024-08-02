باقري كني: إيران تستخدم حقها المشروع لمعاقبة الصهاينة المجرمين بشكل حاسم وفعال

واثناء محادثة هاتفية مع نظيره الجزائري "احمد عطاف"، ناقش وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني" تداعيات العمل الارهابي الصهيوني الذي ادى الى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

واثناء هذه المحادثة الهاتفية ،أعرب باقري كني عن امتنانه لمشاركة رئيس البرلمان الجزائري في مراسم اداء الرئيس الايراني اليمين الدستورية.

واشار الى أن الكيان الصهيوني تجاوز الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية باغتيال الشهيد إسماعيل هنية على اراضيها ، مؤكدا على ان مما لا شك فيه ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم حقها المشروع والأصيل في معاقبة الصهاينة المجرمين بشكل حاسم وفعال.

كما اثنى على جهود الجزائر في دعمها لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للتحقيق في العمل الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الصهيوني باغتيال الشهيد إسماعيل هنية.

واكد باقري كني على ضرورة عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي من اجل التحقيق واتخاذ القرار بشأن هذا العمل الصهيوني الإجرامي.

الجزائر تدعم عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

ومن جانب أخر أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في هذه المحادثة الهاتفية عن تأييده لمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الأعمال الإرهابية الصهيونية.

كما أكد عطاف على موقف الجزائر حكومة وشعبا في إدانة جريمة الكيان الصهيوني بشدة والمتمثلة باغتيال الشهيد إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية معتبرا اياها انتهاكا للسيادة الوطنية ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى**ر.م.