كنعاني: ايران تعارض أي ضغوط أو تدخلات اجنبية في شؤون فنزويلا الداخلية

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس" الاجتماعية، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني:"تؤكد الجمهورية الإسلامية الايرانية على ضرورة احترام تصويت واختيار الشعب الفنزويلي في إطار حق الأمم في تقرير مصيرها، فضلا عن احترام حق وسيادة الحكومات في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة".

واعلن كنعاني عن تضامن ودعم ايران الثابت لفنزويلا حكومة وشعبا ومعارضتها أي ضغوط أو تدخلات اجنبية في شؤون فنزويلا الداخلية.

كما رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان جمهورية فنزويلا البوليفارية تتمتع بالقدرة والإرادة اللازمتين لحماية وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفنزويلي في إطار الدستور.

هذا وقد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا نهار الاحد الواقع في 28 تموز/يوليو ،فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثالثة بنيله 51.2% من أصوات الناخبين.

وقد شككت الولايات المتحدة في فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا بحيث زعم وزير خارجيتها أنتوني بلينكن: "من الواضح أن غونزاليس اوروتيا فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في 28 تموز/يوليو 2024 ".

أدى الانتصار المزعوم لمعارضي الحكومة الفنزويلية ضد إعلان الفوز الرسمي لنيكولاس مادورو بولاية ثالثة الى اندلاع احتجاجات واسعة في الشوارع واشتباكات مع قوات الشرطة وتوترات دبلوماسية في هذا البلد.

ووردا على التحركات التدخلية و التصريحات بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا والتي قامت بها سبع دول في أمريكا اللاتينية ،أوضحت فنزويلا أنها قررت سحب الدبلوماسيين من كل من الأرجنتين وتشيلي وبيرو وكوستاريكا وبنما وجمهورية الدومينيكان وأوروغواي، مضيفة أنها ستطالب تلك الدول بسحب دبلوماسييها من الأراضي الفنزويلية أيضا.

ودافع مادورو عن فوزه، ورفضت المعارضة بقيادة ماريا كورينا ماتشادو النتيجة وادعت أن غونزاليس حصل على 73.2 بالمئة من الأصوات.

انتهى**ر.م