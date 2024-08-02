كنعاني: الكيان الصهيوني المتمرد سيجني غضب الدول والشعوب الساعية للعدالة

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس" الاجتماعية، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني:"مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين والانتهاكات الجسيمة لسيادة الدول وامنها الإقليمي وتطور الإرهاب في المنطقة والعالم وتهديد السلام والاستقرار والأمن الدوليين، فقد زرع الكيان الصهيوني بذور نار الغضب والحقد والكراهية في قلوب الشعوب الفلسطينية والمنطقة والعالم."

واضاف كنعاني:"هذا ليس فقط ، انما الكيان الصهيوني المتمرد والعنصري سيجني ايضا غضب الدول والشعوب الساعية للعدالة في العالم".

وختم المتحدث باسم الخارجية الايرانية مستشهدا بالاية الكريمة :"فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلًا وَلْیَبْکُوا کَثِیرًا جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ" ﴿التوبة-۸۲﴾.

انتهى**ر.م