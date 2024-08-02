اللواء سلامي: على اعداء الامة والصهاينة وداعميهم ترقّب انتقام المقاومة

وفي رسالة وجهها الى الامين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصرالله، اعرب اللواء سلامي عن تعازيه وتهانيه باستشهاد القائد الجهادي فؤاد شكر (السيد محسن).

و جاء في نص رسالة قائد حرس الثورة الإسلامية الايرانية:

ان الشهادة هي أعلى درجة ومنزلة عند الله والتي اسماها اولياء الله بأفضل القُرُبات، ورآها المحبون "احلى من العسل"، وما أجهل الأعداء الزاحفين في الظلمات الذين يهددون بها عباد الله المخلصين، ظنا منهم بالانتقام لكن في الحقيقة أنهم يبنون لهم جسرا للوصول الى من يحبون.

أتقدم بخالص التهنئة والتعزية لسماحتكم ولمجاهدي المقاومة الاسلامية ولابناء الشعب اللبناني بإستشهاد القائد الجهادي فؤاد شكر (السيد محسن) الذي نال هذه المرتبة العظيمة اثر العدوان الإرهابي الصهيوني الاخير في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واضاف اللواء سلامي انه مما لاشك فيه أن الشهيد العزيز السيد محسن هو خلاصة شهداء حزب الله المبارك في لبنان وبشارة النصر الكبير لجبهة الحق، وعلى أعداء الأمة الإسلامية، وخاصة العصابة الصهيونية من المجرمين والإرهابيين وقتلة النساء والأطفال ورجال غزة المضطهدين، وداعموها ترقب الغضب المقدس والانتقام الصارم والثأر المحتوم من المجاهدين المخلصين ذوي الإرادة القوية في محور المقاومة الإسلامية.

انتهى**ر. م