جثمان الشهيد إسماعيل هنية يشيع في الدوحة

واستعرض خطيب صلاة الجمعة في العاصمة القطرية فضل الشهيد .

كما أدى الملايين صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية في عدد من الدول الإسلامية والعربية بحضور رسمي وشعبي بالتزامن مع الصلاة عليه ودفنه في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة.

وأمس الخميس وصل جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية إلى الدوحة قادما من إيران.

وشيع اهالي العاصمة الايرانية طهران، أمس الخميس جثمان الشهيد اسماعيل هنية وذلك بعد اقامة قائد الثورة الاسلامية، الصلاة على جثمانه. وقد شُيع جثمانا الشهيد هنية ومرافقه من جامعة طهران حتى ساحة ازادي بمشاركة حاشدة من اهالي طهران.

واستشهد اسماعيل هنية الاربعاء في "غارة صهيونية" استهدفت مقر إقامته بطهران غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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