٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85556448
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غارتان إسرائيليتان تستهدفان أطراف حوش السيد علي وريف القصير عند الحدود اللبنانية السورية

٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:١٣ ص
رمز الخبر: 85556448
غارتان إسرائيليتان تستهدفان أطراف حوش السيد علي وريف القصير عند الحدود اللبنانية السورية

طهران / 3 آب/اغسطس/ارنا- أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي للمرّة الثانية على التوالي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، على أطراف بلدة حوش السيد علي وريف القصير قرب الحدود اللبنانية السورية، وفق ما أفاد مراسل الميادين.

وفي وقتٍ سابق، من مساء أمس الجمعة، أفاد مراسل الميادين في البقاع، بوقوع غارة جوية على أطراف بلدة حوش السيد علي في البقاع شرق لبنان.

بدورها، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنّه "لا إصابات في العدوان الذي استهدف القرى الحدودية في سلسلة من الغارات على قرى زيتا، مطربا، حوش السيد علي والقصر، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات".

وتؤكد سوريا، مع تكرر اعتداءات الاحتلال على أراضيها، أنّ السياسات العدوانية الإسرائيلية تُنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

انتهى ** 2342

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