خمسة شهداء في قصف الاحتلال مركبة شمال مدينة طولكرم

وأفاد شهود عيان في المدينة بأن” قوات الاحتلال قصفت مركبة كان يستقلها 5 شبان على الطريق الوصلة بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم ما أدى لاندلاع النيران فيها وتفحمها بالكامل واستشهادهم وتفحم أجسادهم”.

في حين قال جيش الاحتلال في بيانٍ له، إن” قواته قصفت مركبة فلسطينية تقل ما أسماها “خلية مسلحة” قرب مدينة طولكرم”.

وأكد مدير مستشفى ثابت الحكومي بطولكرم الدكتور "أمين خضر": “ارتقاء 5 شهداء، شهيد معروف الهوية وهو هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة وموجودون في مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم”.

وأفادت مصادر محلية بأن” طائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال تكثف تحليقها في سماء مدينة طولكرم”.

انتهی**1426