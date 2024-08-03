أنصار الله: "إسرائيل" تنتظر الدمار المذل

وكتب حزام الأسد في منصة (اكس): العدو الأحمق والمحبط يراقب السماء، وهو لا يدري ما ينتظره تحت الأرض! وبإذن الله سينفجر البركان.

كما اكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أمس الجمعة، أنّه مهما كان مستوى الإجرام الإسرائيلي والأميركي فلن يوهن عزم المجاهدين والشعوب المجاهدة، وأن استشهاد القادة لطالما كان له الأثر الكبير في دفع غيرهم وتحفيزهم على مواصلة المشوار.

وقال السيد الحوثي إنّ العدو الإسرائيلي، عبر زيادته جرائمه، يقرّب نفسه إلى الزوال المحتّم، وأن إجرامه يقابله تنامٍ لجبهات الجهاد وتطور في الأداء.

وشدد على أنّ الأميركي شريك للإسرائيلي، وفي الوقت نفسه مخادع يتحدث عن ضرورة منع توسع الحرب، ثم يقدم الدعم إلى العدو الإسرائيلي ويشارك في توسيعها"، لافتاً إلى أنّ دور الأميركي مع التصعيد الإسرائيلي هو التحذير من أي رد، بينما الدور الأوروبي هو السعي لاحتواء المواقف.

وأكد السيد الحوثي أنّ موقف محور القدس والجهاد والمقاومة واضح، وهو الرد عسكرياً على الجرائم الخطرة والتصعيد الإسرائيلي الكبير.

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