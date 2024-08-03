٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٠٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85556702
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المنتخب الإيراني لكرة الصالات یترشح لجائزة أفضل منتخب في العالم

٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٠٨ ص
رمز الخبر: 85556702
المنتخب الإيراني لكرة الصالات یترشح لجائزة أفضل منتخب في العالم

طهران/ 3 آب/اغسطس/ارنا- ترشح المنتخب الإيراني لكرة الصالات لجائزة أفضل المنتخب بالعالم لكرة الصالات 2023.

وكشف موقع فوتسال بلانيت”Futsal Planet"  المتخصص في كرة القدم داخل القاعة، عن لائحة عشرة منتخبات وطنية لكرة الصالات المرشحة لجائزة أفضل المنتخب بالعالم لكرة الصالات 2023.

وسيقوم موقع Futsal Planet باختيار أفضل منتخب وطني لكرة الصالات في عام 2023.

وأعلن هذا الموقع عن لائحة عشرة منتخبات وطنية لكرة الصالات المرشحة لجائزة أفضل المنتخب بالعالم والتي تتضمن اسم المنتخب الإيراني.

وستتنافس منتخبات البرازيل والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال وفرنسا واليابان وأوزبكستان والمغرب وأفغانستان مع إيران على الحصول علی هذه الجائزة.

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