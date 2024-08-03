ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 39 ألفا و480

وأشارت تقارير محلية في غزة أنه تم تسجيل شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، صباح اليوم السبت.

وأفادت مصادر طبية في أحدث التطورات الميدانية وصول شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة ميراج/مصبح شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي مخيمات وسط القطاع، قصف مدفعي منذ الصباح في شرق المقبرة الجديدة للبريج وشرق مسجد ابو مدين و محيط مسجد الشهيد شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، شاطئ بحر مدينة غزة، كما طال قصف الاحتلال بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكر الدفاع المدني مساء أمس الجمعة أن طواقمه انتشلت شهيدين بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الجديلي" قرب دوار النادي بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي تصريح منفصل، أفاد الدفاع المدني بانتشال إصابتين من النازحين في مدرسة "الزيتون" بعد استهداف إسرائيلي لمحلات تابعة للأوقاف مقابل المدرسة جنوبي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة قرب منطقة عسقولة شرقي مدينة غزة.

وفي مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال مساء أمس، ارتقى 5 شهداء وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو حصيرة بمنطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

واستهدف قصف مدفعي للاحتلال المنطقة الشرقية في دير البلح ومحيط المدرسة الماليزية شمالي مخيم النصيرات، والأحياء الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 3 مواطنين جراء قصف بصاروخ استطلاع على مواطنين بمحيط مبنى الشؤون بحي تل السلطان غربي رفح، هم عبد الفتاح أسامة أبو عيادة وعبد الفتاح علي أبو عيادة ومحمد أسامة أبو عيادة.

واستشهد طفل وفتاة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من المواطنين بقصف من طيران الاحتلال استهدف منزلاً لعائلة البابا وتضرر عدد من المنازل المجاورة، قرب دوار أبو الروس في بلوك 6 بمخيم البريج.

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