ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى39 ألفا و550 شهيدا

وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر جديدة راح ضحيتها 31 شهيدا و62 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39550 شهيدا و91280 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تفشي شلل الأطفال فى قطاع غزة

کما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تفشي مرض شلل الأطفال في قطاع غزة وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها رصدت فيروس شلل الأطفال من عينات من مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، محذرة من تفشي فيروس شلل الأطفال في أنحاء القطاع بسبب الوضع الصحي المزري وكذلك تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب.

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