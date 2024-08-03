وزير خارجية باكستان: إسلام آباد ستشارك في الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

وأدان "محمد إسحاق دار"، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني" استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة والحادث الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" في طهران.

واعتبر اغتيال الشهيد هنية في طهران عملاً شنيعاً وأبلغ "علي باقري كني" أن المجلس الوطني الباكستاني أصدر قرارا يدين هذا العمل الإرهابي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية: إن القائم بأعمال الخارجیة الإیرانیة دعا وزير خارجية باكستان للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الجانب الباكستاني.

وأعلن "محمد إسحاق دار" دعم باكستان القوي لمطلب طهران وأكد أن إسلام آباد ستشارك بفعالية في الاجتماع المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي.

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