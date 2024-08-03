استشهاد شاب وإصابة آخرين باستهداف مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية: “وقوع إصابات في غارة من مسيّرة استهدفت سيارة في منطقة بين وادي جيلو والبازورية، واندلعت النار فيها، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان”.

واستأنف حزب الله اللبناني، أمس الجمعة، إطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية صوب الأراضي الفلسطينية المحتلة منهيا فترة توقف لتبادل إطلاق النار على الحدود بعدما استشهد "إسرائيل" قائد العمليات العسكرية بالحزب فؤاد شكر في بيروت.

وقال حزب الله إنه أطلق صاروخ سطح جو على مقاتلة للاحتلال الإسرائيلي حلقت في المجال الجوي اللبناني خلال الليل وأجبرها على التراجع.

وأضاف أن قواته نفذت أيضا هجومين بالمدفعية وضربتين بالصواريخ على مواقع عسكرية في شمال الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه تمكن من اعتراض هدف جوي قادم من لبنان صوب هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن ضربات جوية إسرائيلية ونيران مدفعية ضربت عدة قرى في جنوب البلاد أمس الجمعة.

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