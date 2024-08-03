الحرس الثوري : اغتيال "الشهيد هنية" تمّ باستخدام مقذوف قصير المدى برأس حربي

وبحسب البيان الصادر، اليوم السبت، عن العلاقات العامة للحرس الثوري، فقد اشارت نتائج التحقيق الجاري حول عملية الاغتيال الارهابية التي طالت الشهيد هنية واحد حراسه، اشارت الى اطلاق مقذوف قصير المدى يحمل راسا حربيا بوزن 7 كغ؛ مما ادى الى انفجار شديد، وان العملية وجّهت من مكان خارج مقر اقامة الضيوف.

وشدد البيان، على ان هذا الاغتيال تم بفعل صهيوني من حيث التصميم والتنفيذ، وبدعم الكيان الامريكي المجرم.

كما اكد الحرس الثوري عبر بيانه الصادر اليوم، بانه سيثأر لدم الشهيد اسماعيل هنية، قطعا والكيان الصهيوني الارهابي المتهوّر سيلقى الرّد قبال هذه الجريمة، والتي ستكون بمثابة عقاب صارم، في المكان والزمان والمستوى المناسب.

انتهى ** ح ع