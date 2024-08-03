٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85557310
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مخاطبا السيد نصر الله؛

قاليباف : الكيان الصهيوني كشف من جديد عن طبيعته العدوانية والوحشية

٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٥٤ م
رمز الخبر: 85557310
قاليباف : الكيان الصهيوني كشف من جديد عن طبيعته العدوانية والوحشية

طهران / 3 آب / اغسطس / ارنا - اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف"، على ان الكيان الصهيوني بجرائمه التي اقترفها خلال الايام الاخيرة في بيروت وطهران، واستمراره على قتل الاطفال في غزة، كشف امام اعين العام من جديد عن طبيعته العدوانية والوحشية، والاسس اللاشرعية التي يستند اليها.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس البرلمان الايراني، اليوم السبت، الى الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله؛ معزيا ومهنئا اياه باغتيال القيادي في المقاومة الاسلامية "الشهيد السيد فؤاد شكر" على يد الكيان الصهيوني الغاصب في ضاحية بيروت.

وكتب قاليباف الى السيد نصر الله : ان الكيان الصهيوني يريد التعويض عن هزائمه والتغطية على جرائمه في غزة، لذلك لجأ الى اغتيال هؤلاء القادة لدى محور المقاومة، ولكي يمنعهم من نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

واضاف : ان هذا الشهيد العزيز، قام بدور اساسي في تعزيز اقتدار المقاومة امام الجناة والمحتلين العصابة الصهيونية المجرمة، في فلسطين ولبنان؛ مؤكدا بان تضحيات الشهيد السيد فؤاد شكر ونضاله على مدى السنوات المديدة ستبقى خالدة لدى اذهان الاحرار والمجاهدين في سبيل الحق والعدالة.

وتطلع قاليباف بالقول : ان دماء هذا الشهيد وسائر الشهداء والمجاهدين لدى جبهة المقاومة، ستهيئ بفضل الباري عز وجل، الظروف لتحرير الاراضي المحتلة ووضع حد لانتهاكات هذا الكيان المجرم.

واكمل رئيس مجلس الشورى : اننا نامل، في ظل التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة، واستمرار المجاهدين لدى حزب الله وسائر فصائل المقاومة في تضحيات، بان نشاهد استئصال هذا الورم السرطاني من جسد الامة الاسلامية.

انتهى  ** ح ع

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