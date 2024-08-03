٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85557422
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حماس : قصف الاحتلال مدرسة للنازحين استمرار في حرب الإبادة الوحشية

٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٤ م
رمز الخبر: 85557422
حماس : قصف الاحتلال مدرسة للنازحين استمرار في حرب الإبادة الوحشية

طهران / 3 آب / اغسطس / ارنا - اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "الهجوم الإجرامي الذي نفّذته طائرات جيش الاحتلال الفاشي على مدرسة حمامة التي تؤوي آلاف النازحين بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة، يُعَدٌّ إصراراً من حكومة الاحتلال الإرهابية على الاستمرار في حرب الإبادة الوحشية، وتحدّيا لكل منظومات القيَم والقوانين الدولية، بتعمّدها استهداف المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأضافت حماس في بيان صحفي لها، اليوم السبت، أن "جيش الاحتلال الفاشي يواصل أكاذيبه المفضوحة التي يدعي من خلالها استخدام المواقع المدنية من مدارس ومستشفيات ومراكز نزوح وإيواء، لأغراض عسكرية، ويتخّذ من هذه الأكاذيب ذريعة لاستهداف المدنيين العزل".

وحذّرت الحركة من "استمرار هذه السياسة الإجرامية التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى قتل وإرهاب وإخضاع شعبنا ودفعه للهجرة عن أرضه، تحت وطأة المجازر والتدمير والتجويع"؛ داعية المجتمع الدولي إلى "التحرّك العاجل، لفضح أكاذيبه، ومحاسبته على انتهاكاته الفظيعة وجرائمه ضد الإنسانية".

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفا مباشرا على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، كما استمر القصف على مناطق أخرى في القطاع المحاصر اليوم السبت، في حين قالت المقاومة الفلسطينية إنها تخوض معارك ضارية لصد توغلات في رفح جنوبي القطاع.

وبحسب ما افادت به وكالة قدس برس للانباء، استشهد 15 شخصا على الأقل، إثر قصف الاحتلال مدرسة حمامة في حي الشيخ رضوان، وأن الغارات الجديدة دمرت المدرسة بالكامل وأدت إلى سقوط شهداء وفقدان عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

انتهى ** ح ع 

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