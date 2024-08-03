المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال في خان يونس ورفح

وأكّدت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، أنّها تخوض، منذ فجر السبت، اشتباكاتٍ ضارية من مسافة صفر ضدّ قوات الاحتلال المتوغلة، والتي تحاول التقدم في اتجاه منطقة "زلاطة"، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وتبنّت القسام استهداف ناقلتي جند، من نوع "نمر"، وجرافتين عسكريتين، من نوع "D9"، ودبابة "ميركافا"، عبر قذائف "الياسين 105" في منطقة "زلاطة"، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن الطيران المروحي الإسرائيلي هبط من أجل إجلاء القتلى والجرحى بين جنود العدو، في إثر عمليات الاستهداف في منطقة "زلاطة".

وتمكّن أحد مقاتلي القسّام من قنص جندي إسرائيلي، عبر استخدام بندقية "الغول" القسامية، قرب المقبرة الشرقية، شرقي مدينة رفح، وعرضت مشاهد تظهر لحظة سقوط الجندي الإسرائيلي على الأرض بعد قنصه.

وأهدت القسام عملية قنص أحد جنود الاحتلال لروح الشهيد القائد إسماعيل هنية "أبو العبد".

كذلك، عرضت كتائب القسّام مشاهد عن استهداف موقع "صوفا" العسكري، شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع. وقال الإعلام العسكري للكتائب إنّ استهداف الموقع تم عبر رشقتين صاروخيتين، من طراز "رجوم"، عيار 114 ملم.

وأهدى المقاومون في الفيديو الرشقة الصاروخية إلى روح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد القائد إسماعيل هنية.

صواريخ وقذائف المقاومة من خان يونس إلى محور "نتساريم"

إلى جانب ذلك، قصفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعددٍ من قذائف الهاون، تجمعاً لجنود العدو على خط الإمداد في محور "نتساريم".

ونشرت سرايا القدس مشاهد عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، عبر تفجير عبوة ثاقب "خرقية - برميلية"، خلال التوغل الإسرائيلي، شرقي مدينة خان يونس.

من جهتها، عرضت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد عن إطلاق قذائف الهاون في اتجاه موقع قيادة وسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم"، شمالي المحافظة الوسطى.

وأعلنت كتائب المجاهدين، بدورها، استهداف "محور نتساريم" بصاروخ "حاصب". كما عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن استهداف مقر وتموضع لقيادة العدو في محور "نتساريم"، ضمن عملية استحكام مدفعي وصاروخي.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قصف مركز القيادة والسيطرة للقوات الإسرائيلية في موقع "نحال عوز" العسكري، بالاشتراك مع كتائب الأنصار.

وفي عملية مشتركة، استهدفت كتائب شهداء الأقصى وكتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار الفلسطينية، مركز القيادة والسيطرة للقوات الإسرائيلية في موقع "فجة" العسكري، التابع للاحتلال، برشقة صاروخية مركزة.

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