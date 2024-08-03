9 شهداء في اعتدائين جويين للاحتلال على طولكرم في الضفة الغربية

وسبق أن أفاد مراسل الميادين في الضفة الغربية، في فلسطين المحتلة، بارتقاء 5 شهداء في الغارة التي نفذها "الجيش" الإسرائيلي على سيارة فلسطينية قرب بلدة "زيتا" في طولكرم، شمالي الضفة الغربية، صباح اليوم.

والشهداء التسعة هم: المسؤول في كتائب القسام، هيثم نور الدين بلبيدي، جمال إبراهيم أبو هنية، علي خليل أبو بكر، وأحد قادة سرايا القدس، كتيبة مخيم نور شمس، عبد الجبار الصباغ، أحمد إبراهيم محاجنة، مؤمن كمال قرعاوي، مؤمن مشارقة، ثائر حميدي، يزن صامد أبو دغيش.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر السبت، مخيم طولكرم، شمالي الضفة الغربية، بحيث شارك في عملية الاقتحام لإحداث تدمير في المخيم وحدة "دوفدوفان" وقوى "حرس الحدود".

وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من مكان القصف بين "أكتابا" و"بلعا" شرقي طولكرم. ودفعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية في اتجاه منطقة الضاحية، شرقي نابلس.

ونعت فصائل العمل الوطني في طولكرم شهداء المدينة وشهداء مخيمي "طولكرم" و"نور شمس"، معلنةً الإضراب الشامل تنديداً بجريمة الاغتيال.

وتصدّى مقاومون من "ســرايا القدس، كتيبة نابلس"، فجر السبت، لاقتحامٍ نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور شارع القدس.

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