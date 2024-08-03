حزب الله يهاجم 8 مواقع للاحتلال ويزف شهيدين على طريق القدس

وقال حزب الله في بلاغ عسكري السبت: استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما أعلن عن استهداف مواقع رويسات العلم والسماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ومبانٍ في مستعمرة ‏شلومي وموقع حدب يارون ومبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة أفيفيم ومبنًى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة ‏ميتات وموقع العاصي ‏بالقذائف والأسلحة المناسبة وإصابتها إصابات مباشرة.‏

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيدين المجاهدين حسن عماد كريم “ياسر” مواليد عام ٢٠٠٧ من بلدة دير سريان في جنوب لبنان، وعلي نزيه عبد علي “جون” مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت في جنوب لبنان، وقالت: إنهما ارتقيا على طريق القدس.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد فتى وجرح 6 مدنيين في عدوان إسرائيلي على بلدة دير سريان جنوبي لبنان.

انتهى ** 2342